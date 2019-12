Maltempo: il torrente Vermenagna in piena per la settimana di Natale. Alto rischio valanghe sull’arco alpino della Granda

Il maltempo segnerà la settimana di Natale. Grandi precipitazioni che hanno fatto chiudere le piste da sci e elevato rischio valanghe.

A Limone Piemonte le piste da sci sono chiuse da ieri, 19 dicembre, per le forti piogge ed il pericolo valanghe. In tutta l’area si sono registrate slavine da quasi tutti i canaloni attorno alla Riserva Bianca. Arpa Piemonte fa sapere che domani e dopodomani, 21 e 22 dicembre, il rischio valanghe sarà molto elevato in tutto l’arco alpino della Granda (livello 4 su 5).

I tecnici di Arpa fanno sapere che: «Sono attesi distacchi spontanei e valanghe di grandi dimensioni, che possono ancora raggiungere la viabilità di fondovalle. Il distacco sarà legato alla presenza di nuovi accumuli a ridosso di creste, dossi e cambi di pendenza, sollecitabili già al passaggio del singolo sciatore».

Desta preoccupazione anche il torrente Vermenagna che da 50 anni non si vedeva così gonfio a Limone Piemonte.