Nuovo focolaio nel Cuneese, tra loro il sindaco di Pagno

C’è anche Nico Giusiano, sindaco del paese, tra i sei contagiati da Covid-19 a Pagno, nel Saluzzese, in provincia di Cuneo. Da quanto si apprende i sei sono tutti asintomatici.

I sei sarebbero stati contagiati durante un ritrovo tra amici.

“Mercoledì scorso – racconta a TargatoCn il primo cittadino – mi sono recato a Torino, per il test sierologico in qualità di volontario della squadra Aib di Pagno. In quella sede, il test aveva dato esito negativo, molto probabilmente perché non erano ancora trascorsi abbastanza giorni dal contatto che ho avuto con la persona contagiata, che mi ha trasmesso il virus. Sto bene – continua – non ho alcun sintomo e, fortunatamente, essendo stato posto in isolamento fiduciario non ho incontrato nessuno nelle 72 ore precedenti al tampone, se non mia moglie. Anche lei si è sottoposta all’esame proprio oggi”.