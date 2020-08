Incidente tra 3 auto sulla Torino – Savona, 6 feriti, 2 sono bambini

Condividi su

Di

Pubblicato il

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada Torino-Savona, sul viadotto dopo il casello di Mondovì, in direzione Liguria. Tre auto sono rimaste coinvolte e sei persone ferite. Tra queste ci sono due bambini che sono stati trasportati al Regina Margherita a Torino. I due adulti più gravi (che non sarebbero comunque in pericolo di vita) sono stati portati all'ospedale di Mondovì. Poco lontano in un secondo incidente sono rimaste ferite tre persone, soccorse dall’elisoccorso del 118 decollato dalla base di Cuneo, insieme ad un ambulanza di base. L'autostrada è stata chiusa al traffico nella zona di Mondovì per un paio d'ore e poi riaperta-