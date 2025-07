Scontro mortale sulla Torino-Pinerolo

TORINO – Grave incidente sul raccordo Torino-Pinerolo, tra None e Piscina in direzione Pinerolo. Due veicoli si sono scontrati attorno alle 4 del mattino e hanno preso fuoco. Un uomo, che siedeva in uno dei veicoli, è morto carbonizzato; è in corso l’identificazione. Obbligatoria l’uscita a None, mentre sono in corso le operazioni di recupero dei veicoli e di messa in sicurezza della strada. Si prevedono ulteriori disagi alla viabilità. Intervenuta anche la Polizia Stradale.

