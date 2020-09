Il vademecum delle linee guida per la ripartenza della scuola in Piemonte

La regione Piemonte ha presentato un vademecum delle linee guida per la ripartenza della scuola in Piemonte durante la conferenza stampa relativa agli ultimi aggiornamenti prima della riapertura delle scuole dopo la pandemia per il coronavirus covid19.

La mascherina è obbligatoria per tutti gli alunni dalle Elementari alle Superiori nel caso non sia assicurabile il distanziamento sociale, ma non si tratta della mascherina in uso in casa o nella vita comune, ma di una nuova fornita dalla scuola al momento dell’ingresso. Ogni alunno deve avere una mascherina nuova ogni giorno da restituire e smaltire quando esce dalla scuola.

Secondo Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Siamo certi che si possa fare, Spetta allo Stato. Ci auguriamo che le consegni tutte. La Regione può sostituirsi in modo supplettivo, ma è evidente che non basta”.

