Serena, la giovane ricercatrice di Diamante che lavorava al CNR di Verbania, morta sul Mottarone

Fra i deceduti nel disastro della funivia Stresa – Mottarone c’erano anche Serena Cosentino nata a Belvedere Marittimo il 4 maggio 1994 e Hesam Shahisavandi nato in Iran

il 25 agosto 1998, entrambi residenti a Diamante in Calabria.

La donna di 27 anni, si era però trasferita a Verbania dove aveva vinto un concorso come borsista di ricerca al Cnr Istituto di Ricerca sulle Acque dove aveva preso servizio il 15 marzo. Proprio a Verbania era venuto a trovarla il fidanzato e avevano deciso di fare una gita sul Mottarone.

Serena Cosentino aveva vinto una borsa di studio finanziata da Unione Industriale e Fondazione Comunitaria VCO per un’attività di ricerca sull’acqua nel Lago Maggiore.

La sua tutor, la dottoress Nicoletta Riccardi del CNR, la ricorda: “Era Serena di nome e di fatto, sapeva come affrontare la vita. Erano lo specchio l’uno dell’altra”.