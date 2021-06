Torino, si scontra con due veicoli parcheggiati e si ribalta con l’auto, due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio, martedì 1 giugno, a Torino, in corso Marche. Una donna, a bordo di una Lancia Ypsilon, ha urtato due auto all’altezza dell’incrocio con corso Francia; dopodiché si è ribaltata con il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che tagliare il veicolo per estrarre la donna, rimasta ferita: è stata trasportata in ambulanza dagli uomini della Croce Verde in ospedale: da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero serie.

Ferita anche un’altra persona trasportata anch’essa in ospedale.

A causa dell’incidente la carreggiata di corso Marche verso corso Regina Margherita è stata chiusa.

Sull’incidente indaga la polizia.