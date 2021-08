A Cocconato d’Asti la 20esima edizione di Cocco…Wine – Il Programma

Torna a Cocconato d’Asti Cocco…Wine, uno degli appuntamenti enogastronomici più sfiziosi e frequentati in Piemonte e giunto quest’anno alla sua ventesima edizione.

L’associazione Go Wine promuove e organizza l’evento d’intesa con il Comune di Cocconato.

In un periodo così particolare la formula resta invariata, ma con alcune avvertenze: uso del green pass, su prenotazione, numero chiuso per consentire di regolare l’afflusso delle persone ed evitare assembramenti.

Sono in corso le prenotazioni, come per un grande spettacolo, chiedendo al pubblico desideroso di partecipare una particolare attenzione, visto il momento che attraversiamo.

Le bellezze di questo Comune, a nord di Asti, saranno valorizzate in tre giorni di festa attraverso degustazioni ed approfondimenti, ospiti e musica che invaderanno alcune piazze del centro storico confermando ancora una volta la vocazione turistica, le qualità viticole e le ambizioni enologiche di quella che viene definita storicamente come la “Riviera del Monferrato”.

L’evento, che ha registrato sempre crescenti risultati in termini di pubblico ed aziende espositrici, rappresenta l’occasione per valorizzare la viticoltura del territorio di Cocconato ed i prodotti tipici che fanno parte del patrimonio di queste terre.

In questa occasione verrà anche inaugurata venerdì 3 settembre alle ore 18,30 la nuova sede del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, nato nel corso di quest’anno. Il Consorzio riunisce le cantine del territorio e artigiani del gusto che valorizzano i prodotti tipici locali. Un progetto ambizioso per fare squadra e dare più forza alle potenzialità che Cocconato esprime con il suo territorio e la sua storica vocazione al gusto. L’inaugurazione della sede è un atto di forma e di sostanza. La sede diventa tutto l’anno il punto di riferimento per gli attori che hanno dato vita al progetto e per il turismo enogastronomico del territorio.

Novità della XX edizione, esclusivamente rivolta ai partecipanti a Cocco…Wine, saranno i Percorsi in Vigna: cinque mini-tour in bus per visitare i vigneti di Cocconato e conoscere il paesaggio attorno al centro storico. In vigna incontro con il produttore e degustazione di un vino.

Ecco orari e programma dei Percorsi in Vigna:

Sabato 4 settembre:

16:30 – 17:30 > Cantina Benefizio di Cocconito: “Innovazione nella tradizione”

un’occasione per far degustare il vino nebbiolo coltivato nelle colline di Cocconato.

18:00 – 19:30 > Cantina Maciot: “La biodinamica”

esperienza che oggi molte persone cercano e vogliono conoscere.

Domenica 5 settembre:

11:00 – 12:30 > Cantina Paoletti: “Colori, gusti e panorami”

Incontro e degustazione presso la Panchina Gigante, luogo originale e caratteristico.

15:00 – 16:30 > Cantina Marovè: “L’antico vitigno del territorio…la Bonarda Piemontese”, un’occasione per far degustare un vino che fa parte della storia del territorio.

17:00 – 18:30 > Cantina Nicola: “Barbera & friends”

La degustazione dei vitigni autoctoni del Piemonte.

Il programma generale di Cocco…Wine

Venerdì 3 settembre, giornata di anteprima:

ore 18,30: Inaugurazione della nuova sede del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato

ore 19-24: Apertura banchi d’assaggio con la esclusiva presenza di cantine e prodotti tipici di Cocconato:

– cortile di Casa Fasoglio una selezione di Barbera d’Asti d’annata delle cantine di Cocconato per celebrare la ricorrenza dei 20 anni di Cocco…Wine;

– lungo la via Roma il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato presenterà una selezione di etichette delle cantine di Cocconato;

– Go Wine proporrà una selezione di “Amici della Barbera d’Asti di Cocconato”: ovvero un’enoteca di vini rossi di oltre 40 etichette espressione di altre parti del territorio piemontese e di altre regioni italiane.

Ore 20: Il Salotto di Cocconato in Piazza Statuto presso la Locanda Martelletti. Il Salotto rappresenta un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato.

Ogni cantina di Cocconato presenterà un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti studiati per l’occasione da ristoratori di Cocconato.

Sabato 4 settembre:

ore 17 alle 24: Banchi d’assaggio il centro storico ospiterà il banco d’assaggio dei vini e dei prodotti tipici delle cantine di Cocconato, del Monferrato e delle Isole del vino.

ore 16.30 e 18.00: Percorsi in vigna

Domenica 5 settembre:

dalle 15 alle 20: Banchi d’assaggio il centro storico ospiterà il banco d’assaggio dei vini e dei prodotti tipici delle cantine di Cocconato, del Monferrato e delle Isole del vino.

ore 11.00, 15.00 e 17.00: Percorsi in vigna