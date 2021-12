Chi ricerca vince!, la lotteria di Fondazione Ricerca Molinette

CHI RICERCA VINCE! è la prima lotteria promossa da Fondazione Ricerca Molinette con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei gruppi di ricerca di Città della Salute e della Scienza, impegnati a trovare nuove cure contro il cancro e le malattie del nostro tempo.

La lotteria inizia ufficialmente oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Per prenotare uno o più biglietti (donazione di 2,50 €/ciascuno) o un intero blocchetto si potrà contattare la Fondazione oppure recarsi presso uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa, il cui elenco è disponibile sul sito https://fondazionericercamolinette.it/chi-ricerca-vince/. Sarà così possibile tentare la fortuna e

aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio grazie al contributo degli oltre 50 tra aziende e negozi partner: Decathlon, Borello Supermercati, ISEF, Cantine Damilano, JOY Gioielli, Mialuis, QC Terme Torino e tanti altri.

Dieci premi che si possono vincere con la lotteria della Fondazione Ricerca Molinette

1) Abbonamento annuale palestre ISEF per due persone

2) Monopattino elettrico

3) Bicicletta Trekking

4) Borsa in pelle da donna

5) Buono spesa da 300 euro

6) Parure in argento

7) Magnum di Barolo

8) Due ingressi centro benessere

9) Set prodotti cosmetici

10) Cappotto da donna

Spiega il Presidente della Fondazione, Prof. Massimo Segre: “Siamo impegnati da vent’anni a fianco dell’Università e dell’Ospedale Molinette, con l’obiettivo di promuovere la ricerca traslazionale, cioè quella volta a trasferire in ambito clinico i risultati della ricerca di laboratorio, attraverso lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie. La lotteria è uno strumento per raccogliere fondi, ma serve anche a sensibilizzare le persone sull’importanza di sostenere la ricerca biomedica per migliorare la qualità delle cure disponibili presso il nostro ospedale e per offrire nuove possibilità di impiego sul nostro territorio ai giovani che desiderano intraprendere la strada della ricerca scientifica”.

Tra i partner che sostengono l’iniziativa c’è anche il Centro Commerciale Lingotto, che ha coinvolto i propri negozi, messo in palio un monopattino elettrico e che ospiterà i volontari della Fondazione contribuendo alla promozione.

Sottolinea Fabrizio Cardamone, Direttore del Centro Commerciale Lingotto: “Il nostro centro è una realtà importante e consolidata sul territorio, da sempre impegnata a rafforzare i legami con il quartiere, offrendo il suo contributo. La vicinanza al polo ospedaliero Molinette e l’importanza che attribuiamo al valore della ricerca scientifica ci hanno spinti subito a sposare e a promuovere questa iniziativa benefica della Fondazione”.

Chi Ricerca vince durerà circa tre mesi: c’è tempo fino al 16 marzo prossimo – giorno in cui è prevista l’estrazione, per tentare la fortuna e sostenere la miglior ricerca scientifica torinese!