48.939 le persone vaccinate contro il COVID-19 oggi in Piemonte

Sono 48.939 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 3.895 è stata somministrata la prima dose, a 3741 la seconda, a 41.303 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.413.811 dosi, di cui 3.146.499 come seconde e 1.779.451 come terze.

ARRIVATE 154.440 DOSI DI PFIZER ADULTI E 60.000 DOSI DI PFIZER PEDIATRIC

Sono arrivate in queste ore e sono in via di distribuzione le 154.440 dosi di Pfizer adulti e le 60.000 dosi di Pfizer pediatrico.