Salvini: se in Lombardia non hanno i soldi per il pattinaggio si usi lo stadio di Torino

Durante un sopralluogo alla stazione Cadorna di Milano per il progetto di creazione di un distretto verde sui binari, il ministro Salvini è intervenuto sulla questione dello stadio di pattinaggio per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.

“Se in Lombardia, Veneto, Trentino hanno la disponibilità e i soldi per il pattinaggio bene, altrimenti c’è sempre la disponibilità di Torino e del Piemonte”. – ha detto Salvini. “Una struttura con i canoni olimpici costa decine e decine di milioni di euroe, visto il momento economico che vive l’Italia, è un investimento importante. Quindi se c’è qualcosa di già pronto dal mio punto di vista di amministratore pubblico, male non fa. Sono fiducioso e penso che recupereremo il tempo perso: stiamo correndo da 100 giorni per recuperare due anni di nulla. Non mi interessa fare polemiche però sulle Olimpiadi si sono persi due anni”.