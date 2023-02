Valeria Panini è la nuova Presidente di AIDDA Piemonte e Valle d’Aosta

L’Assemblea ordinaria della Delegazione AIDDA Piemonte e Valle d’Aosta che si è svolta ieri ha eletto Valeria Panini come nuova Presidente per il triennio 2023 – 2025.

Imprenditrice, filantropa, business angel, con un passato da sportiva agonista la neo Presidente dichiara di investire le sue risorse e anche i suoi sogni in tutto ciò che porta innovazione e impatto positivo sulle persone. Fare impresa applicando criteri di sostenibilità, il wellbeing nel lavoro e la salute come missione sociale sono i principi con i quali opera nelle sue attività. E sono queste le motivazioni che l’hanno spinta a raccogliere il testimone da Marisa Delgrosso, di cui è stata Vicepresidente, alla guida della delegazione piemontese, accompagnata da un Consiglio direttivo formato da Enrica Acuto, Marina Emprin Gilardini, Cinzia Pecchio, Maria Grazia Reynaldi Piccolo, Monica Romano Tesio, Tiziana Triberti e Rosanna Ventrella.

Inclusione e trasformazione, queste sono le parole d’ordine con la quale AIDDA da molti anni porta avanti le sue istanze e Valeria Panini come Presidente Aidda Piemonte e Valle d’Aosta appena nominata le rinforza facendone la missione del suo mandato.

La più longeva delle Associazioni femminili, nata proprio a Torino nel 1961 ha accompagnato le imprenditrici e le dirigenti d’aziende attraverso tutte le trasformazioni sociali ed industriali del dopoguerra in un lungo cammino per conquistare l’affermazione dell’equità nei diritti per le donne.

Nel tempo la logica dell’attività associativa è sempre stata basta sulla costruzione di percorsi di relazione dedicati a condividere valori, modelli di business basati su solidi principi etici, progetti di ampio respiro sociale, ma anche amicizie senza tempo.

Le linee guida nazionali si riflettono anche sui progetti che le delegazioni applicano sul territorio e per il prossimo triennio gli impegni riguardano la concretizzazione di temi già avviati, come la preparazione, in vista dell’applicazione della legge 162/2021 in vigore dal 1 gennaio 2022, sulla Certificazione della parità di genere, un’iniziativa volta a promuovere la parità di genere nelle aziende e nelle organizzazioni o i progetti di mentoring per la formazione di nuove generazioni di imprenditrici che caratterizzano da sempre le attività di AIDDA, in collaborazione con gli atenei e le istituzioni.

“Affronto questo nuovo incarico nella certezza che mi sia consegnata una missione preziosa: portare avanti progetti che possano aiutarci a integrare nelle nostre aziende una leadership a valorialità femminile, basata sulla cura e l’attenzione alle persone, capace di portare un nuovo equilibrio di sistema. La delegazione piemontese è una delle più solide e rappresentative delle 13 che compongono la struttura AIDDA e accompagnare le nostre socie ad affrontare le nuove sfide che la transizione ecologica e i trend trasversali del mondo dell’impresa 4.0 ci impongono è uno sforzo condiviso con tutto il direttivo” dichiara Valeria Panini. “Inoltre intendiamo capitalizzare la sinergia creata sul territorio con le altre associazioni imprenditoriali femminili, per estendere in modo strutturato gli obiettivi condivisi per promuovere una cultura aziendale inclusiva e supportare le donne imprenditrici.”