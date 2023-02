Peste suina, 13 nuovi casi tra Piemonte e Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 26 febbraio 2023.

I positivi sono ora 400, tredici in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte crescono a 269 le positività totali, in Liguria salgono a 131.

I dieci nuovi casi sono stati riscontrati in Piemonte nella provincia di Alessandria: tre a Cassinelle (in totale dodici da quando è iniziata l’emergenza), uno a Grondona (diciannove), uno a Molare (otto), quattro a Morbello (ventisei), uno a Novi Ligure (otto).

Tre nuovi casi, invece, sono stati identificati in Liguria nella provincia di Savona, tutti e tre a Sassello (ventisei).