Torino: 15enne malmenato e rapinato da una baby gang, cinque arresti

Sono in tutto cinque, tre ragazzi e due ragazze tra i 14 e i 17 anni, gli arrestati dai carabinieri della compagnia Oltre Dora con l’accusa di rapina in concorso messa a segno in zona di Barriera di Milano. La baby gang ha malmenato con calci e pungi e poi rapinato un 15enne: gli hanno sottratto il portafoglio, con 10 euro, una collanina in oro e gli occhiali da sole.

Il giovane derubato dopo l’aggressione è riuscito a raggiungere la caserma di Borgata Falchera, dove ha chiesto aiuto e denunciato l’accaduto.

Subito partite le ricerche dei carabinieri che, con il supporto personale del primo reggimento Piemonte, hanno individuato presto il gruppetto di ragazzini in corso Giulio Cesare. Fermati, i giovani sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso; identificati anche due 13enni non imputabili. Per tutti i ladruncoli sono stati disposti gli arresti domiciliari. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.