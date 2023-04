Sequestrati beni per 4 milioni di euro al contabile di una famiglia ‘ndranghetista a Torino

La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per 4 milioni di euro a un commercialista ritenuto il contabile di una famiglia affiliata alla ‘ndrangheta e con ramificazioni nella provincia di Torino.

L’uomo si trova già in carcere in seguito a una precedente indagine. La famiglia cui sarebbe collegato è ritenuta responsabile di attività estremamente gravi, quali sequestri di persona e narcotraffico internazionale.

Sono state sequestrate quattro aziende (e due quote sociali) operanti nei settori edile, agricolo e contabile, 66 beni immobili in Piemonte ed in Basilicata e 18 operazioni finanziarie.

Oltre al sequestro del patrimonio, contro l’uomo è stata emessa anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per un periodo di 3 anni.