I positivi alla peste suina africana sono ora 612, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti in Piemonte dove il totale dei casi cresce a 390; mentre in Liguria rimangono stabili a 233.

Gli undici casi piemontesi sono stati registrati in provincia di Alessandria; quattro ad Arquata Scrivia (sedici in quel Comune da quando è iniziata l’emergenza), uno a Ovada (diciassette), sei a Spigno Monferrato (dieci).