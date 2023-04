Il Museo della Chimica di Torino propone un evento per famiglie all’insegna delle esplosioni

Sabato 29 e Domenica 30 aprile il MU-CH Museo della Chimica di Torino vi aspetta con uno show particolare, all’insegna delle esplosioni…con un’ospite d’eccezione!

LA CHIMICA DEGLI ESPLOSIVI

Special Guest: Dr Fabiano Nart

60 minuti

per tutta la famiglia

sabato 29 aprile alle 16.00

domenica 30 aprile alle 11.30 e alle 16.00

Venite a scoprire un mondo di scienza esplosiva con il Dr. Nart! La chimica degli esplosivi può sembrare semplice in apparenza, ma soltanto un chimico esperto può controllare reazioni chimiche così complesse e affascinanti. Si scoprirà come alcuni esplosivi, a nostra insaputa, ci accompagnino nella vita di tutti i giorni…o quasi! Il nostro scienziato vi porterà a spasso tra storia, scienza, aneddoti ed esperimenti molto…instabili!

Conosciamo il Dr. Nart!

Fabiano Nart, classe 1981, dolomitico doc, si laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Ferrara, dove successivamente consegue anche la laurea in Fisica ed Astrofisica. Attualmente dirigente d ́azienda, si è dedicato alla divulgazione scientifica fin dalla fine degli studi, la sua passione è raccontare la chimica tramite degli show per grandi e piccini, veri spettacoli con esperimenti tra la magia e l’impossibile e che lasciano a bocca aperta!

Cosa state aspettando, venite al MU-CH per conoscere il Dr Nart e per vivere assieme a lui un’esperienza esplosiva!

Per informazioni scrivere a info@mu-ch.it

Per prenotazioni https://tickets.fatt.cloud/v2/biglietti?store=museochimica&cat=2914