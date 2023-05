Job Film Days torna a Torino dal 3 all’8 ottobre 2023 con tante novità per la quarta edizione

La quarta edizione del festival Job Film Days, organizzato dall’Associazione Job Film Days e diretto da Annalisa Lantermo, arriva al Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema e in altri luoghi di Torino dal 3 all’8 ottobre 2023.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha permesso di affrontare, attraverso una prospettiva cinematografica, tematiche importanti e sempre attuali relative al mondo del lavoro in Italia e in altri Paesi del mondo, come la sicurezza sul lavoro e le questioni di genere.

Il festival di quest’anno manterrà la struttura e gli eventi cardini delle edizioni precedenti, con sezioni competitive, sezioni non competitive, focus su tematiche particolari, eventi speciali organizzati prevalentemente con i partner e masterclass con registi; a settembre, poi, una mostra dedicata alle opere dell’illustratore che realizzerà l’immagine guida dei Job Film Days.

Novità assoluta sarà invece l’organizzazione di un evento sui cortometraggi di animazione dedicati alle tematiche del lavoro a livello europeo, in collaborazione con la Scuola di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), i cui studenti avvieranno una ricerca sulla produzione europea degli ultimi anni e gestiranno un Focus al quale presenzieranno anche esperti di questo tipo di cinema.

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno il festival si vedrà impegnato in eventi a Vercelli dove tra l’altro, per la prima volta, arriverà a settembre il Festival Raccolti, grazie alla collaborazione con l’Associazione Bottega Miller. L’intento della collaborazione è di coltivare la sinergia con il Vercellese, area importante dal punto di vista storico per gli ambiti lavorativi e, in particolare, per il lavoro delle donne.

Dal 2 maggio, arriveranno i bandi per partecipare alle due sezioni competitive dei Job Film Days 2023: il Premio Cinematografico “Lavoro 2023” JFD – INAIL Piemonte, concorso internazionale dedicato al cinema documentario e di finzione circa i diversi aspetti del mondo del lavoro, e il Premio “Job for the Future” JFD – Camera di Commercio di Torino, concorso riservato ai cortometraggi realizzati nell’Unione Europea da registi Under 40 che raccontano i lavori “emergenti” e le sfide del lavoro contemporaneo. Per l’edizione 2023, inoltre, nasce il premio per il Miglior film sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza del lavoro.

Fino al 7 maggio, sarà inoltre possibile iscriversi gratuitamente al Laboratorio di scrittura “Dall’idea al soggetto Job Film Days 2023”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Bottega Miller e l’Associazione Videocommunity. I partecipanti ammessi al laboratorio vivranno tre giorni di incontro e confronto con esperti del settore che li accompagneranno nella scrittura di un soggetto da inviare, entro il 31 agosto, alla sezione Concorsi del festival. Durante la serata finale di premiazioni, il festival assegnerà il Premio al Miglior soggetto grazie al sostegno offerto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino e altri premi offerti da Aurora Penne.

Nell’ottica di un percorso di avvicinamento al Festival, il 4 maggio il Centro Studi Sereno Regis di Torino ospiterà l’anteprima regionale del documentario “Lettera a G. Ripensare la nostra società con André Gorz”, racconto della vita e del pensiero di uno degli intellettuali più stimolanti del XX secolo.

Seguirà un dibattito con Giuseppe Gariazzo, critico cinematografico e selezionatore dei Job Film Days, e Stefano Musso, già docente presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e traduttore di Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica di André Gorz (Bollati Boringhieri, 1992).