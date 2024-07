Nuovo arresto a Torino: nascondeva mezzo chilogrammo di cocaina

TORINO – Un 46enne è stato arrestato a Torino per detenzione e spaccio.

Gli agenti si erano appostati nei pressi di un magazzino dove l’uomo girava con una bici e uno zaino come quelli utilizzati dai rider per il trasporto del cibo.

Durante l’appostamento i poliziotti lo hanno notato entrare in una cantina e quando lo hanno fermato, stava vendendo delle dosi.

Scattata la perquisizione, nel magazzino sono stati rinvenuti: un telefono cellulare, un involucro contenente marijuana, 11 palloncini termosaldati contenenti cocaina, due involucri contenenti hashish, 1 bilancino, 1 rotolo di cellophane, delle forbici e 70 euro in contanti. In un’altra cantina poi, sono stati rinvenuti ancora, altri 20 involucri in cellophane contenente cocaina per un peso di circa 443 grammi, della marijuana per un peso di circa 10 grammi e hashish per un peso di circa 37 grammi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese