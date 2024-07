Balocco raddoppia gli utili nel 2023, poi è esploso il caso Pandoro Ferragni

FOSSANO – La Balocco ha chiuso un bilancio da record nel 2023. I dati, che devono ancora essee ufficializzati parlano di un utile di 17 milioni di euro, che raddoppia quello dell’anno precedente, con ricavi di 254 milioni di euro, il 25% in più rispetto al 2022.

Tutto bene quindi per la società dolciaria di Fossano, se non fosse che proprio sul finire del 2023 è successo qualcosa che ricorderete con facilità. Era infatti il 14 dicembre quando l’Antitrust condannava Balocco e Chiara Ferragni per la questione del Pandoro che ha poi avuto ripercussioni importanti su contratti e immagine dell’influencer.

Bisognerà attendere il bilancio dell’anno in corso per sapere se la questione Pandoro Ferragni ha avuto ripercussioni anche sul bilancio di Balocco.

