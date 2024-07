Malore colpisce Francesco Quaranta, noto pr di discoteche in Piemonte e Liguria: morto a Buttigliera Alta

BUTTIGLIERA ALTA – Ieri sera, Francesco Quaranta, noto “pr” di discoteche in Piemonte e Liguria, è morto per un malore mentre era alla guida tornando da Sestriere.

Un arresto cardiaco ha colpito Quaranta, meglio noto come “Checco”, che era co-titolare della nota azienda Quaranta traslochi e anche del ristorante Dual di via Cesare Battisti a Torino. Soprattutto, però, era conosciuto per aver lavorato in discoteche come Le Vele ad Alassio, il Tabata a Sestriere, Pick Up, Hennessy, Big Club, Vanilla, Rock City e molte altre ancora a Torino.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Buttigliera Alta e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvare la vittima, che aveva solo 51 anni. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Avigliana.

