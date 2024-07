Oktoberfest di Torino, si assumono 200 persone: le posizioni aperte e come candidarsi

TORINO – Dal 19 ottobre al 3 novembre torna a Torino l’Oktoberfest. Questa volta la tradizionale festa della birra originaria di Monaco di Baviera sarà ospitata dal parco della Pellerina.

Fiumi di birra, cucina tipica, musica, divertimento e un grande luna park con 90 attrazioni. La prima edizione del Paulaner Oktoberfest Torino, evento ufficiale Paulaner, attende 200 mila persone in 16 giorni consecutivi di grande festa per tutta la città da vivere in famiglia, con gli amici, in coppia o con chi si preferisce.

Il Paulaner Oktoberfest Torino, organizzato da Partners Eventi con il patrocinio della Città di Torino, ricrea fedelmente in tutto e per tutto il celebre festival di Monaco, che, con i suoi 7 milioni di visitatori all’anno, è la più grande festa popolare del mondo.

L’edizione torinese è ospitata in uno spettacolare padiglione di 3.000 metri quadri con circa 2.500 posti a sedere e altri 1.000 nel Beer Garden coperto, addobbati e allestiti come nell’Oktoberfest tedesca. Qui l’ottima birra Paulaner e i gustosi piatti preparati al momento nella grande cucina a vista saranno serviti direttamente al tavolo da una nutrita squadra di oltre 70 giovani vestiti con i tipici costumi bavaresi, il ‘dindrl’ per le ragazze e il ‘lederhosen’ per i ragazzi. Non mancheranno le ‘Bretzeline’, le ragazze con le ceste di vimini che passeranno tra i tavoli con bretzel e panini.

L’ingresso è gratuito.

Si cercano 200 figure professionali

La Paulaner Oktoberfest Torino prevede, infatti, l’assunzione di 200 figure professionali da coinvolgere nell’organizzazione. Diversi profili professionali ricercati: dal cameriere ai prendi comande, addetti all’accoglienza, aiuto cucina, controllo, manutenzione e pulizia.

Cosa offrono

L’opportunità di lavorare in un contesto unico e coinvolgente

Un’esperienza lavorativa dinamica e ricca di soddisfazioni

La possibilità di conoscere nuove persone e fare nuove amicizie

Un ambiente di lavoro giovane e informale

Cosa cercano

Persone entusiaste e motivate

Serietà e affidabilità

Disponibilità per l’intero periodo della manifestazione

I requisiti includono la maggiore età e, per i candidati extra-comunitari, il possesso del permesso di soggiorno.

Come candidarsi

L’unico modo per candidarsi è compilare il form online nella sezione “Lavora con noi” sul sito www.oktoberfest.torino.it o sui social dell’evento. Non verranno prese in considerazione candidature pervenute da altri canali.

I casting si svolgeranno dal 7 al 14 settembre nella sede di Ascom Confcommercio Torino e provincia in via Massena 20.

