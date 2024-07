Regione Piemonte destina 3 milioni di euro per la sicurezza degli edifici scolastici

TORINO – La Regione Piemonte ha allocato 3 milioni di euro per il 2024 destinati agli enti locali responsabili degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli istituti. Questo fondo d’emergenza è pensato per supportare le piccole amministrazioni comunali nel gestire imprevisti senza compromettere i loro bilanci.

Di questi 3 milioni di euro, 1,06 milioni sono destinati a piccoli interventi urgenti per gli edifici scolastici che hanno subito danni significativi, come alluvioni, frane, valanghe, eventi sismici, incendi o atti vandalici, o che hanno visto un deterioramento grave dello stato di manutenzione. Gli enti locali possono presentare domande per i contributi fino al 31 ottobre, con finanziamenti assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Ogni richiesta non potrà superare i 100.000 euro per intervento.

I restanti 1.955.000 euro sono riservati per sostenere i costi degli interventi straordinari necessari per ripristinare la funzionalità degli edifici scolastici dichiarati inagibili. Gli enti locali possono presentare una sola domanda per ciascun edificio fino al 30 settembre.

Questi fondi mirano a garantire che le strutture scolastiche piemontesi rimangano sicure e operative, rispondendo rapidamente alle emergenze e mantenendo gli standard di sicurezza per studenti e personale.

