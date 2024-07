Le Olimpiadi di Parigi 2024 vicino al Piemonte: Nizza, Marsiglia, Lione, Saint Etienne

Sono iniziate alla grande le Olimpiadi di Parigi 2024. Si tratta delle Olimpiadi focalizzate come ovvio su Parigi, ma che vedono anche eventi in sedi non lontane dal Piemonte.

Si parte da Nizza in Costa Azzurra, dove al Nice Stadium si terranno delle partite delle fasi eliminatorie del calcio. A Lione allo Lyon Stadium dove gioca l’Olympique Lyonnais si svolgeranno diverse partite del torneo di calcio.

Non lontano da Lione a Saint Etienne al Geoffroy-Guichard Stadium dove si giocano altre partite di calcio.

Lo spettacolo olimpico continua alla Marina di Marsiglia dove si svolgeranno le competizioni di vela mentre al velodrome di di Mariglia dove si giocheranno altre gare di calcio.

Ci sono ancora biglietti disponibili per gli eventi

