Escursionista precipita in un dirupo sulle montagne del Vco e muore, era un volontario del soccorso alpino

Un escursionista di 68 anni è morto in un incidente in montagna nella mattina di oggi, giovedì 1 agosto. Il 68enne, che era un volontario del soccorso alpino, si chiamava Renzo Zuccala ed era di Beura Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola).

L’incidente in montagna è avvenuto a Trontano, vicino a Domodossola. Il 68enne si trovava con un amico ed è caduto in un dirupo; l’elisoccorso è stato avvertito ed è decollato, ma non c’è stato niente da fare.

