Troppi pregiudicati, schiamazzi e risse a colpi di bottiglia: chiuso un minimarket a Novara

NOVARA – Nella mattina del 7 agosto 2024, la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della questura di Novara ha dato esecuzione al dispositivo firmato dal questore, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con il quale è stata disposta la chiusura, per 7 giorni, di un minimarket ubicato in via Leonardo Da Vinci a Novara.

Troppi pregiudicati, risse e schiamazzi

L’ordine si è reso necessario in seguito ai fatti accorsi la sera dell’8 giugno. Nello specifico, quella sera sono giunte alla sala operativa della questura numerose segnalazioni da parte della cittadinanza di una lite tra vari soggetti in stato di ebbrezza alcolica nei pressi del locale. Rissa in cui sono state utilizzate anche bottiglie di vetro procurate pochi istanti prima dal locale in questione.

Dai successivi accertamenti effettuati dagli operanti intervenuti prontamente sul posto, è emerso inoltre che l’esercizio commerciale era abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia i quali generavano spesso episodi di schiamazzi e incuria del luogo dovuti all’eccessivo consumo di alcol.

