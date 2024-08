La storia di quel laboratorio per bambini sulla vita dei lupi che è stato annullato perché il sindaco lo ritiene un affronto agli allevatori

VCO – C’è un dibattito aperto nel Verbano Cusio Ossola non solo sulla questione dei lupi che, a volte, danneggiano gli allevamenti della zona, ma anche su come deve essere raccontato il lupo ai bambini. Tutto è nato da pochi giorni a causa di un laboratorio per bambini.

La storia

Ieri, 20 agosto, Enrico Barbazza, il sindaco di Malesco, ha deciso di annullare un laboratorio per bambini sulla vita dei lupi, organizzato dal Parco Valgrande. Il primo cittadino ha fatto leva sull’utilizzo non autorizzato dei loghi istituzionali a corredo dell’iniziativa, anche se la questione riguarda la natura stessa dell’iniziativa.

“É grave pensare di organizzare un evento del genere nel nostro comune cercando di far passare il lupo come un animale buono, un animale dolce e docile adatto ai bimbi” – ha detto il sindaco – Organizzare un evento del genere in un periodo in cui quotidianamente i nostri allevatori faticano negli alpeggi a proteggere i propri capi di bestiame, è una mancanza di rispetto, quasi un affronto”.

All’indignazione per un laboratorio che avrebbe dovuto spiegare ai bambini dai 4 ai 10 anni che genere di animali sono i lupi, dove vivono e come si alimentano, si è unito anche il Comitato Salvaguardia Allevatori Vco. La presidente di questo comunicato Gesine Otten, che parla addirittura di indottrinamento: “Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni, che intendeva proporre l’ennesimo indottrinamento “alla lifewolfalps”, veicolando un’immagine quantomeno parziale e bonaria dei lupi alle giovanissime fasce di età. Nei bambini è facile creare empatia attraverso affabili storielle che però eludono dalla dura realtà che i lupi rappresentano nelle nostre zone rurali vocate all’allevamento estensivo.”

