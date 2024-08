Poiana ferita ritrovata nel grattacielo della Regione Piemonte, curata e liberata in natura

TORINO – Era stata trovata ferita e incapace di volare, ma grazie alle cure ricevute dagli esperti del Centro Animali Non Convenzionali (Canc) di Grugliasco, nell’ambito del progetto “Salviamoli Insieme” finanziato dalla Città Metropolitana di Torino, ha potuto ritornare alla vita selvatica. Si tratta di una poiana, recuperata dai tecnici del Canc dopo la segnalazione dei dipendenti della Regione Piemonte, che l’avevano avvistata al 43° piano del grattacielo dell’amministrazione regionale in piazza Piemonte a Torino. L’animale era rimasto intrappolato e aveva subito un trauma cranico. Dopo le necessarie cure, la capacità della poiana di volare è stata verificata in un tunnel apposito presso il Canc. Infine, il rapace è stato liberato in questi giorni nel suo habitat naturale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese