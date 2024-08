La contestazione dei tifosi granata al Filadelfia dopo la cessione di Bellanova

TORINO – “Urbano Cairo vattene“.

E’ questo il coro della contestazione che ha animato il primo pomeriggio di oggi, di fronte allo stadio Filadelfia.

La tifoseria granata ha voluto far sentire la propria voce dopo la cessione, di Raoul Bellanova.

Sono stati circa 300 i sostenitori che si sono dati appuntamento verso le 14.30 davanti al Fila con bandiere, megafoni e maglie granata.

Poi, via via, il numero è aumentato. Comparso anche un grosso striscione, all’esterno del Filadelfia: “Noi non siamo in vendita”.

E quando il corteo ha iniziato a muoversi in direzione dello stadio Olimpico, le sue fila si sono ingrossate ancora, arrivando attorno ad un migliaio di presenti.

***ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO***

(Foto di cuoretoro.it)

