Luca Abbà che racconta in tono ironico la provincia di Cuneo su Instagram e TikTok

FOSSANO – E’ diventato un fenomeno sui social Luca Abbà 35 anni da Fossano che da Instagram e TikTok propone di “scoprire la provincia di Cuneo come non l’avete mai immaginata” che riassume in un hashtag: #sbrabbare

Luca Abbà è diventato un influencer in provincia di Cuneo e non solo, con i suoi mini tour per le diverse località del territorio della Provincia Granda e i suoi video satirici che descrivono il territorio.

E il suo successo si è misurato nel flashmod che si è svolto a Bra, in piazza Spreitenbach, giovedì 5 settembre alle 18.00 in cui Luca ha incontrato i suoi fan, che ado oggi su Instagram sono quasi 28 mila.

Racconta l’influencer fossanese: “il format è nato con l’obiettivo di far ridere e sorridere con una narrazione della provincia di Cuneo senza voli pindarici, che stimoli a visitare luoghi prima mai presi in considerazione. Si parte con una inquadratura con alle spalle il cartello stradale con il nome del Comune, il dopo varia molto: in alcuni video condivido riflessioni di ampio respiro sugli stereotipi degli abitanti della provincia di Cuneo, altri sono più specifici sul Comune protagonista”

