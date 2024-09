Motociclista cade sulla strada per Canosio: salvato da soccorso alpino e 118

CANOSIO – Un motociclista straniero in gita insieme a un compagno di viaggio è caduto sulla strada forestale dissestata che porta da Colle San giovanni a Prazzo giù a Valle. L’incidente è avvenuto nel comune di Canosio in una zona piuttosto impervia. L’altro motociclista ha chiamato subito i soccorsi.

Date le condizioni meteo l’elicottero del Servizio di Elisoccorso Regionale non è riuscito a volare fino alla zona dell’incidente, ma è dovuto intervenire un mezzo del soccorso alpino di Dronero con una squadra a terra, che ha stabilizzato l’arto inferiore del motociclista e trasportato in paese, dove l’ambulanza del 118 l’ha trasferito a San Damiano Macra. Lì era in attesa l’elicottero del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

