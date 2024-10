Nasce a Frinco la prima tartufaia senza barriere accessibile a persone con disabilità

ASTI – L’Associazione Nazionale Tartufai Italiani annuncia l’inaugurazione della prima tartufaia senza barriere accessibile a persone con disabilità, che si terrà il 20 ottobre 2024 alle ore 11:00 presso Frinco (AT), nelle colline del Monferrato.

La Tartufaia Senza Barriere rappresenta un progetto unico nel suo genere, nato per permettere a persone con diverse forme di disabilità di vivere l’esperienza della cerca del tartufo, un elemento fondamentale della cultura locale. Con oltre 4 ettari di terreno recintato e passerelle rimovibili per l’accessibilità, il progetto si inserisce in un percorso di ambientale e sostenibile, offrendo un’opportunità di integrazione e partecipazione a chi potrebbe altrimenti solo immaginare questo tipo di attività.

L’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, che già promuove il tartufo-turismo aperto a tutti, mira ad arricchire questa offerta con un’esperienza inclusiva, permettendo a chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni, di vivere una giornata insieme ai tartufai alla ricerca del prezioso fungo, immergendosi nella natura e nel rispetto per l’ambiente, graditi ospiti il 20 saranno i ragazzi e le ragazze della ONLUS La Fabbrica, che si occupa di “Tempo Libero Per Disabili” e tutti coloro che vorranno partecipare

Il progetto è guidato da Riccardo Germani, Presidente dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, esperto tartufaio da oltre 50 anni, che possiede il diploma di Educatore Cinofilo specialità tartufo, grazie all’ACSI e riconosciuto dal CONI.

Saranno molti i volontari, tartufai dell’Associazione presenti disponibili ad accompagnare con i propri cani i partecipanti nella cerca. L’evento di inaugurazione prevede una presentazione del progetto, una dimostrazione pratica di cerca del tartufo con i cani e una visita guidata alla tartufaia accessibile.

