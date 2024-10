Sci alpino: nel gigante di Soelden Marta Bassino chiude 13a, lontana dalla vincitrice Brignone e dalla favorita Shiffrin

CUNEO – Marta Bassino ha ottenuto il 13° posto nella prima gara stagionale di sci alpino, specialità gigante. A Soelden, in Austria, l’atleta cuneese non è riuscita a trovare la traiettoria ottimale per puntare al podio in nessuna delle due manches. Alla fine Bassino ha chiuso con 2:17.91, a 1.86 da una splendida Federica Brignone, trionfatrice in 2:16.05. La favorita, la stella Mikaela Shiffrin, ha chiuso in 5a posizione.

Il podio: Federica Brignone (2’16″05), Alice Robinson (+0.17) e Julia Scheib (+1.08).

