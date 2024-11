Il professor Massimo Terzolo vince il Premio Clinical Endocrinology Journal Foundation 2025

ORBASSANO – Il professor Massimo Terzolo, direttore della Medicina interna a indirizzo endocrinologico dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, direttore del Dipartimento di Medicina e Oncologia e professore ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, è stato insignito del Premio Clinical Endocrinology Journal Foundation 2025, conferito annualmente dalla European Society Endocrinology, come riconoscimento di eccellenza nel settore.

Il premio è stato attribuito al professor Terzolo per il prezioso contributo alla ricerca clinica in endocrinologia e alla diffusione del progresso dell’innovazione scientifica. L’onorificenza sarà consegnata ufficialmente il prossimo maggio durante il congresso internazionale ESPE e ESE a Copenaghen, in occasione della lettura magistrale del professor Massimo Terzolo.

