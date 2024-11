Torino: oltre 5 milioni per progetti abitativi a sostegno delle famiglie fragili

TORINO – La Città di Torino ha stanziato oltre 5 milioni di euro per finanziare progetti promossi dagli Enti del terzo settore, con l’obiettivo di sostenere persone e famiglie in condizioni di fragilità attraverso percorsi di autonomia abitativa.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli, che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato per affrontare il problema della casa.

I bandi saranno aperti nelle prossime settimane e consentiranno di realizzare piani di azione e percorsi di inclusione. Le linee di intervento, su cui gli Enti potranno presentare i loro progetti, sono due: reti per l’abitare e reti per l’autonomia. La prima mira a rafforzare l’accesso a soluzioni abitative, come housing diffuso e inserimenti abitativi supportati, per favorire la permanenza in abitazione e promuovere percorsi di autonomia. La seconda linea si concentra sul potenziamento delle reti territoriali di supporto, offrendo accoglienza e orientamento a persone in condizione di povertà.

I fondi, parte del Programma Nazionale METRO Plus 2021/2027, includono 1,4 milioni condizionati al raggiungimento di obiettivi nella fase iniziale. Gli Enti beneficiari dovranno contribuire con una quota minima del 10% rispetto al budget complessivo dei progetti, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2028. I criteri di valutazione per i progetti includeranno la qualità e coerenza delle proposte, la gestione economica, la capacità di collaborazione con partner istituzionali e privati, nonché l’innovazione delle soluzioni proposte. L’obiettivo è selezionare iniziative in grado di rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni abitativi e sociali della città.

