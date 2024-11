Matteo Berrettini visita il Circolo Tennis Le Pleiadi durante le Nitto ATP Finals 2024

TORINO – L’evento, organizzato in collaborazione con il Fondo per gli Investimenti Pubblici dell’Arabia Saudita, ha offerto ai giovani tennisti del club un’opportunità unica per incontrare e interagire con la stella del tennis italiano. Il servizio pubblicitario è stato organizzato da ORBIS Production, società di produzione cinematografica e fotografica con sede a Milano, guidata dal produttore esecutivo Mike Lisjak.

Durante le Nitto ATP Finals a Torino, il Circolo Tennis Le Pleiadi è diventato un canale significativo per incontrare i principali talenti del tennis italiano. Alcuni giorni prima anche Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo nella classifica ATP, aveva incontrato i piccoli atleti de Le Pleiadi per un evento nello store Nike.

