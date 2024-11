Conclusa la 17ª edizione del TFL Meeting Event: assegnati 19 premi per un totale di 376.000 €

TORINO – Oltre 300 professionisti del settore audiovisivo provenienti da 43 Paesi, 19 premi assegnati per un totale di 376.000 €: sono stati tre giorni intensi, ricchi di incontri e presentazioni quelli della 17ª edizione del TFL Meeting Event, conclusasi il 23 novembre.

I 76 sceneggiatori e autrici, registi e registe, insieme a produttrici e produttori, che hanno lavorato lungo un anno accompagnati dai tutor del TFL, hanno presentato a Torino le loro idee per la realizzazione di 32 film e 9 serie TV di fronte a un pubblico di addetti ai lavori.

L’obiettivo di mettere in contatto e favorire la nascita di collaborazioni tra i partecipanti TorinoFilmLab con potenziali partner che possano affiancarli nella creazione dei loro film e delle loro serie tv è stato raggiunto con 600 incontri one-to-one tenutisi in sole 8 ore.

Un vero mercato di coproduzione che ogni novembre a Torino apre una finestra sul cinema del futuro, culminato quest’anno nella cerimonia di premiazione di sabato 23 novembre, durante la quale sono stati annunciati i progetti vincitori 2024 che hanno ricevuto supporto per lo sviluppo e la produzione, per incentivare le coproduzioni e un approccio sostenibile nel cinema, anche grazie alla collaborazione di vari partner internazionali.

I progetti

I progetti premiati hanno partecipato ai programmi di sviluppo annuali organizzati dal TorinoFilmLab – Museo Nazionale del Cinema, e sono stati selezionati da diverse giurie di professionisti dell’industry internazionale e partner tra 16 lungometraggi in fase di scrittura di SCRIPTLAB, 10 progetti in fase di sviluppo avanzata che hanno preso parte a FEATURELAB, e – per la prima volta – 4 progetti di film comici che sono stati accompagnati nello sviluppo nel nuovo percorso dedicato COMEDYLAB, e 9 progetti di serie TV originali sostenuti da SERIESLAB; oltre ai 2 film coprodotti a livello internazionale che hanno ricevuto il TFL CO-PRODUCTION FUND 2024.

Tra i riconoscimenti assegnati a talentuosi team e alle loro storie che ambiscono di diventare film e serie di risonanza internazionale, tre premi sono andati anche a professionisti italiani.

Il COMEDYLAB AWARD di 5.000 € è stato attribuito al progetto The Last Queen di Stefano La Rosa e Luca Renucci (Italia), già partecipante del programma del TFL Alpi Film Lab 2021. L’opera prima del duo di registi ha già l’appoggio di Nadia Trevisan con la casa di produzione Nefertiti Film.

Il SUB-TI ACCESS AWARD – che promuove contenuti accessibili del film per il pubblico con disabilità sensoriali, è stato assegnato al progetto The Night Burns di Angelica Gallo (Italia) e Andrea Gori (Italia), che riceverà sottotitoli e audiodescrizione (fino a 5.000 €).

Inoltre, il 17° TFL Meeting Event è anche stato occasione per assegnare ufficialmente i TFL CO-PRODUCTION FUND 2024 (50.000 €, sostenuti dal Programma MEDIA di Creative Europe) di cui uno è andato a Past Future Continuous di Firouzeh Khosrovani e Morteza Ahmadvand, prodotto da Giulia Campagna della ZaLab Film di Padova.

I premi del TorinoFilmLab

I TFL PRODUCTION AWARDS – quattro premi da 40.000 € ciascuno, per un totale di 160.000 € – sono stati assegnati tra 10 progetti di FeatureLab dalla giuria composta da Didar Domehri (Francia), Kristy Matheson (Regno Unito), Julien Razafindranaly (Francia/Germania), Nada Riyadh (Egitto) e Holger Stern (Germania).

I progetti vincitori sono:

Antonivka di Kateryna Gornostai e Vika Khomenko (Ucraina)

Cold Ashes Can Cause Forest Fires di Ashmita Guha Neogi e Avantika Singh Desbouvries (India)

The Boy and the Fight of the Spiders di Jarell Serencio e Jed Medrano (Filippine)

Yellow Chrysanthemum di André Hayato Saito e Mayra Faour Auad (Brasile)

Tra i 9 progetti di serie tv, la giuria di SERIESLAB, composta da Mignon Huisman (Paesi Bassi), Sophie Taylor-Gooby (Regno Unito) e Iñigo Trojaola (Spagna), ha assegnato due SERIESLAB DEVELOPMENT AWARDS di 10.000 € ciascuno a:

The Heir di Abiola Ogunbiyi (Regno Unito)

The Making of a Terrorist di Leif Edlund e Emelia Hansson (Svezia)

Il 17° TFL Meeting Event è anche stato occasione per assegnare ufficialmente i due TFL CO-PRODUCTION FUND (50.000 €, con il contributo del Programma MEDIA di Creative Europe) a:

Awaiting Birds di Sofía Quirós Ubeda e Elisa Fernanda Pirir

Past Future Continuous di Firouzeh Khosrovani, Morteza Ahmadvand e Giulia Campagna

Premi partner

Numerosi premi sono stati assegnati nella serata di sabato 23 novembre, a sostenere ulteriormente lo sviluppo, la prooduzione e post-produzione di alcuni progetti scelti da partner e giurie, e finanziati da prestigiosi partner del TorinoFIlmLab.

Il EURIMAGES CO-PRODUCTION DEVELOPMENT AWARD è un premio in denaro di 20.000 € che incoraggia la coproduzione internazionale fin dalle fasi iniziali di un progetto. È stato attribuito dai giurati Csaba Bereczki, Christoph Friedel e Fiorella Moretti al progetto di ScriptLab The Criminals di Serhat Karaaslan (Turchia).

Il CNC AWARD – un contributo di 8.000 € offerto dal CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée – assegnata dalla giuria dedicata composta da Francesca Andreoli, Frederic Boyer e Ioanna Stais al progetto di ScriptLab Josie Goes To War di Coline Confort (Francia) e Perrine Prost (Francia).

Un altro riconoscimento riservato ai progetti di ScriptLab è l’ARTEKINO INTERNATIONAL AWARD – del valore di 6.000 € – ed è stato assegnato a Explorer di Hilke Rönnfeldt (Germania/Islanda).

I progetti di FeatureLab invece hanno potuto ambire all’ARRI AWARD – un sostegno di 10.000 € fornito da ARRI, leader nella progettazione e produzione di sistemi di ripresa e illuminazione, per sostenere la realizzazione di un concetto visivo. Il premio è stato assegnato al progetto A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra di Jacqueline Lentzou (Grecia) e Annabelle Aronis (Francia/Grecia).

Inoltre, sempre per i partecipanti di FeatureLab, Sub-Ti Ltd London offre il SUB-TI AWARD che fornirà la sottotitolazione in inglese, italiano o tedesco (fino a 2.000 €) a Sea, Star, Woman di Jeunghae Yim (Corea) e Helen Olive (Regno Unito), e il SUB-TI ACCESS AWARD – che promuove contenuti accessibili del film per il pubblico con disabilità sensoriali, è stato assegnato a un progetto che riceverà sottotitoli e audiodescrizione (fino a 5.000 €). Il titolo beneficiario del premio è The Night Burns di Angelica Gallo (Italia) e Andrea Gori (Italia).

Il IEFTA AWARD – conferito dall’International Emerging Film Talent Association, consiste in un contributo di 3.000 € destinato ai registi provenienti da territori emergenti ed è andato a Dear Insects and Other Creepy Stories di Karla Lulić (Croazia) e Jelena Mađarić (Croazia).

Infine, il POST-PRODUCTION AWARD 2024 – offerto e assegnato da APostLab in collaborazione con Filmmore e Posta, a progetti delle annate precedenti del TorinoFilmLab e ora in fase avanzata di sviluppo o finanziamento – è stato conferito a Sealskin di Irene Moray (Spagna), prodotto da Marta Cruañas (Vilaüt Films – Spagna), che aveva partecipato a ScriptLab 2022 e poi a FeatureLab 2023.

I premi green

Il TorinoFilmLab assegna due tipologie di premi che hanno come obiettivo quello di sostenere la riflessione sui cambiamenti climatici globali che la nostra società deve affrontare e quello di incoraggiare azioni contrete che rendano sempre più ecosostenibili i set di produzione.

Il TFL WHITE MIRROR – premio di sviluppo di 5.000 € creato per sostenere storie che affrontano tematiche ambientali, sostenibilità o cambiamenti correlati che avvengono nel mondo attuale – è stato assegnato al progetto di ScriptLab The Funeral di Carolina Markowicz (Brasile).

I GREEN FILMING AWARDS – un’iniziativa congiunta tra TFL e Trentino Film Commission, che consiste in un contributo di 4.000 € per l’implementazione di una produzione sostenibile, è stato assegnato quest’anno a tre progetti di FeatureLab:

Antonivka di Kateryna Gornostai e Vika Khomenko (Ucraina);

Cold Ashes Can Cause Forest Fires di Ashmita Guha Neogi e Avantika Singh Desbouvries (India);

Legacy di Aliaksei Paluyan (Bielorussia) e Paulina Toenne (Germania).

