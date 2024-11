Nuovi orari per la metropolitana di Torino: da quando e e quali saranno

TORINO – Come comunicato da GTT, la metropolitana di Torino dal 2 dicembre offre un servizio prolungato per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori. La rimodulazione dell’orario tiene conto dell’aumento di mobilità tipico del periodo e la possibilità di integrare l’estensione oraria fino a tutto gennaio grazie all’avanzamento delle attività di aggiornamento tecnologico in corso.

I dettagli

Prime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi sono confermate alle 5.30 tutti i giorni tranne la domenica con partenza ore 7.00. Le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi saranno alle 21.30 il lunedì, alle 24.00 dal martedì al giovedì e alla domenica. Venerdì e sabato ultime partenze alle 1.00.

La rimodulazione degli orari è il risultato di una stretta collaborazione con la Città e si integra con il progresso dei lavori di migrazione degli impianti di terra del sistema di segnalamento CBTC. I lavori in questa fase non interferiscono sul servizio ed è quindi stato tecnicamente possibile estendere gli orari.

Le attività di migrazione del sistema riprenderanno nel mese di febbraio 2025. A partire da dicembre 2024, inizieranno inoltre le prime prove notturne di circolazione dei treni con il nuovo sistema.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese