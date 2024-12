Supereroi e principesse hanno portato doni ai bambini ricoverati all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

TORINO – Questa mattina 42 volontari della NIDA vestiti da supereroi e principesse si sono presentati nei reparti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita per portare doni e bambini ai bambini ricoverati.

Sono 13 anni che nel giorno di Natale i volontari NIDA si dedicano ai bambini “perché se l’ospedale è il posto più innaturale in cui trovare bambini, nella giornata di oggi per i bimbi dovrebbe esserci solo gioia”.

“Ovviamente non abbiamo i super poteri per davvero e quindi non possiamo guarire come vorremmo tutti i bambini malati del mondo, – dicono i volontari – ma un potere magico lo abbiamo, ovvero riusciamo a scovare tante persone con il cuore buono che ci aiutano ad aiutare, che sia con donazioni o con la presenza fisica negli eventi come quello di oggi”.

