Incendio nella notte a Torino: addio alla storica giostra del Parco Di Vittorio

TORINO – Questa notte, un grosso incendio ha distrutto la storica giostra del Parco Di Vittorio a Mirafiori, un simbolo del quartiere che da decenni animava le giornate di grandi e piccini.

La giostra si trovava tra Corso Traiano e via Passo Buole. Come si vede dalla foto scattata da Valentina Notarfrancesco e pubblicata sul gruppo Facebook “Corso Traiano e dintorni”, le fiamme, divampate nel cuore della notte, hanno completamente avvolto la struttura, rendendola irriconoscibile. Al momento, le cause del rogo restano sconosciute: non è ancora chiaro infatti se si sia trattato di un incidente o di un gesto doloso. Sul posto, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, impedendo che si propagasse ad altre strutture, e avviato le prime verifiche.

Intanto, questa mattina, nel quartiere si respira un misto di incredulità e sgomento. Le indagini sono in corso e gli abitanti attendono risposte.

