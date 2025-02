Cadavere di un 34enne trovato in una casa vicino a Cuneo

CUNEO – Un 34enne è stato trovato morto in casa nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio. Il cadavere è stato scoperto dalle forze dell’ordine in una villetta di via Bossea a Borgo San Giuseppe, frazione di Cuneo; la chiamata di allarme è stata effettuata dal fratello del 34enne.

Sono stati effettuati i rilievi da parte delle forze dell’ordine e della polizia scientifica.

