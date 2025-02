Musei per UGI: 19 musei offrono attività gratuite ai bambini malati di tumore

TORINO – L’arte e la cultura si confermano strumenti preziosi per il benessere grazie a “MUSEI per UGI”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV e Associazione Abbonamento Musei. Il progetto coinvolge 19 musei del territorio metropolitano torinese, che offrono gratuitamente visite e attività culturali alle famiglie con figli in cura oncologica.

Presentato mercoledì 5 febbraio presso UGIDUE in Corso Dante, il progetto si basa sul riconoscimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’importanza della cultura per migliorare la qualità della vita. Alcuni musei garantiscono anche aperture al di fuori degli orari istituzionali per offrire un ambiente sicuro ai pazienti immunodepressi.

L’iniziativa non si limita alle visite guidate: laboratori in presenza e online, pensati per bambini e adolescenti, arricchiscono l’esperienza con percorsi educativi su misura. Per i pazienti in ospedale o fuori terapia impossibilitati a partecipare fisicamente, sono previsti incontri digitali.

“La cultura aiuta a ritrovare un senso di normalità durante il percorso di cura”, ha dichiarato Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Regina Margherita. Emma Sarlo Postiglione, segretario generale UGI, ha sottolineato l’importanza di contrastare l’isolamento che i giovani malati spesso vivono, mentre Simona Ricci, direttrice di Associazione Abbonamento Musei, auspica un’ulteriore crescita del progetto.

L’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli ha evidenziato il valore della cultura anche nei momenti più difficili: “Non solo si mangia, ma si sogna e si spera. E questa iniziativa lo dimostra”.

I Musei aderenti

Ecco i 19 musei che hanno scelto di partecipare all’iniziativa:

Castello di Rivoli

Fondazione Cosso – Castello di Miradolo

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

Gallerie d’Italia di Torino

Infinito Planetario di Torino

La Venaria Reale

MAO – Museo d’Arte Orientale

MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile

Museo della Frutta Garnier Valletti

Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando

Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso

Museo Egizio

Museo Lavazza

Museo Nazionale del Cinema

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Museo Regionale di Scienze Naturali

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Palazzo Madama – Museo Civico di Arte Antica

Un progetto che unisce arte, inclusione e solidarietà, offrendo a bambini e famiglie un’occasione per riscoprire la bellezza della cultura.

