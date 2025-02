E morto Francesco Rivella, uno dei padri della Nutella e storico collaboratore di Michele Ferrero

A 97 anni è morto Francesco Rivella, personaggio chiave nella storia della Ferrero e della Nutella e stretto collaboratore di Michele Ferrero

Francesco Rivella, è morto il 14 febbraio, proprio 10 anni dopo il decesso di Michele Ferrero che ci ha lasciati il 14 febbraio 2015.

Rivella era nato a Barbaresco e dopo la laurea in chimica a Torino era entrato in Ferrero nel 1952 nello studio e nel test de in uovi prodotti scegliendo le materie prime.

Passato poi a diretto contatto con Michele Ferrero divenne nel tempo un manager dell’azienda di Alba.

Michele Rivella lascia i quattro figli: Paolo, Sandro, Enrico e Chiara. Viveva da sempre ad Alba con la passione per pallapugno e frutticoltura.

Il rosario in ricordo di Michele Rivella verrà recitato domenica 16 febbraio nel duomo di Alba.

I funerali saranno lunedì 17 febbraio alle ore 15.00 sempre nel duomo di Alba.

