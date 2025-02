TORINO – C’è un po’ di Torino anche nella canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025. Se vi state chiedendo dove è stato girato il video di Balorda Nostalgia, di Olly, la risposta è infatti Torino. Nello specifico il Pala Gianni Asti, cioè lo storico palazzetto dello sport di Parco Ruffini.

Nel video, diretto da Giulio Rosati, si vede Olly in versione pugile, una versione di pugile molto vicina a Toro Scatenato, che pur senza avversari, prende un sacco di botte e finisce l’incontro sfinito.

Si tratta quindi di una riflessione sulla vita e sulle difficoltà, dove la boxe assurge a simbolo della vita stessa. Nel video il Pala Gianni Asti non è riconoscibile in maniera evidente, anche perchè l’intero video è ambientato sul ring. Solo in qualche inquadratura più larga è possibile vedere un pezzo di spalti.

Il video di Balorda Nostalgia

