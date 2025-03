La Juve surclassata 0-4 in casa dall’Atalanta, i tifosi se ne vanno prima della fine del match

TORINO – La Juventus perde 0-4 in casa contro l’Atalanta, diretta rivale in classifica. Si è vista una partita a senso unico all’Allianz Stadium, con l’Atalanta che si è riuscita a creare più situazioni pur avendo, in totale, meno possesso palla. Ha sbloccato la partita Retegui al 29′, poi subito prima dell’intervallo raddoppia De Roon. Nella ripresa la Juve ha subito due gol in 10 minuti: al 66′ Zappacosta, al 77′ Lookman. Dalle immagini che circolano sui social, in particolare su X (qui un esempio), decine di tifosi bianconeri se ne sono andati dallo stadio prima della fine della partita.

I bianconeri si trovano così al quarto posto in classifica, dietro proprio all’Atalanta.

