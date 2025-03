Tino Camerano rieletto segretario della federazione dei metalmeccanci Cisl del Piemonte

PIEMONTE – Tino Camerano è stato riconfermato segretario generale della Fim Cisl Piemonte, cioè la federazione dei metalmeccanci della Cisl. É stato eletto con 54 voti su 56 nel XII congresso regionale di categoria che si è svolto al Castello di Corveglia, a Villanova D’Asti.

58 anni, torinese di naacita ma astigiano di adozione, Camerano ha ricoperto diversi ruoli nella federazione dei metalmeccanici Cisl e prima di approdare alla guida della Fim regionale è stato per diversi anni segretario generale dei metalmeccanici Cisl di Alessandria-Asti.

È giunto il momento – ha detto Camerano subito dopo la sua rielezione – di affrontare seriamente la questione dei giovani. Una società che non lascia spazio alle nuove generazioni è una società senza futuro. I giovani vedono il sindacato come un’istituzione obsoleta, poco rappresentativa delle loro esigenze e lontana dalle loro esperienze lavorative, spesso caratterizzate da precarietà e scarsa regolamentazione. È necessario utilizzare linguaggi e strumenti moderni, dimostrare empatia verso i giovani e far loro percepire il sindacato come un alleato, pronto a sostenere i loro diritti e a rappresentare le loro istanze”.