Si rovescia un camion che trasporta 130 maiali a Fossano, animali feriti sparsi per le strade

FOSSANO – Un autoarticolato che trasportava 130 maiali si è ribaltato nel pomeriggio di ieri a Fosano, in via Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il servizio veterinario.

L’autista è stato soccorso dal 118 ma non è in condizioni preoccupanti. Feriti decine di animali. Molti altri si sono sparsi nelle strade adiacenti impegnando i soccoritori nel recupero. Sul posto anche Stop Animali Crime che ha annunciato che presenterà una denuncia per maltrattamento di animali.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese