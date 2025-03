La ragazzina precipitata da un palazzo ad Asti è fuori pericolo

ASTI – É in condizioni stabili e migliori rispetto a stamattina la bambina di 12 anni che ieri sera è precipitata dal quinto piano di un palazzo di Asti. Per via delle numerose fratture che presentava, i medici avevano espresso da subito preoccupazione, ma dopo gli interventi della notte la ragazzina sembra essersi stabilizzata.

Non sono ancora note le cause della caduta.

