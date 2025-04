Sei monopattini non conformi ai limiti di legge sequestrati a Collegno

COLLEGNO – Sei monopattini troppo potenti sono stati sequestrati dalla polizia a Collegno. Le forze dell’ordine definiscono questo tipo di mezzi “monopattini Monster”, perchè sono equipaggiati con un motore da 2,5 Kw, oltre il limite legale di 0,5 Kw. Nelle operazioni di sequestro ci sono stati anche episodi di tensione, riferisce la polizia: “in un caso, un uomo di 27 anni è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver opposto resistenza al sequestro del mezzo. L’altro caso ha coinvolto un minorenne di 16 anni, di nazionalità senegalese, privo di documenti e presente irregolarmente sul territorio italiano. Sono state avviate le procedure per l’espulsione dal paese”.

