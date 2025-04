Juve sconfitta a Parma, la corsa Champions è ancora lunga

PARMA – Brutto stop per la Juve a Parma. La squadra di Tudor, alla prima sconfitta, ha perso 1-0 grazie al gol di Pellegrino nel recupero del primo tempo. Tudor sceglie Vlaohovic in coppia con Kolo Muani lascinado Yldiz in panchina e la scelta non risulterà vincente.

Primo tempo senza grosse occasioni, il gol del vantaggio del Parma arriva nel recupero. Nella ripresa la Juve prova a smuoversi ma il ritmo cambia solo quando entrano Yildiz e Conceicao, che comunque non riscono a confezionare il gol del pareggio. Le contemporanee vittorie di Fiorentina e Lazio (e quella del Bologna con l’Inter) complicano non poco la corsa ad un posto in Champions League.

